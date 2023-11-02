أخبار التوك شو| تحذير عاجل من أحمد موسى وسر خلاف مبارك مع أمريكا.. و2000 طبيب متطوع لأجل مصابي غزة

سمير راغب : إسرائيل تكبدت خسائر فادحة في غزة ورفضت الإعلان عنهاقال العميد سمير راغب، خبير استراتيجي، إن أداء الجيش الإسرائيلي بائس منذ بداية العدوان، وهذا يظهر بشكل واضح أمام العالم. وقال الشلالدة، خلال تصريحات للقاهرة الإخبارية، إنه يجب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب طبقًا لاتفاقية جنيف، وكذلك أسلحة محرمة دوليا في عدوانها على الشعب الفلسطيني.
2000 طبيب مصري متطوع لعلاج أهالي غزة وتدريبهم للعمل بمناطق الصراعاتأكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء فتحت باب التسجيل للأطباء الراغبين في علاج جرحى أهالي غزة منذ اليوم الأول للعدوان.
لافتا أن أحمد أبو الغيط من خلال كتابه"شهادتي" وثق ما يحدث في غزة في الوقت الحالي، والذي يعد جزءا من مخطط إسرائيلي أمريكي. تحذير عاجل.. أحمد موسى: 3 مقترحات من أمريكا بشأن قطاع غزةكشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، عن أنه يضع ثلاث سيناريوهات لقطاع غزة ما بعد القضاء على حماس، وتلك السيناريوهات هدفها هي الجيش الإسرائيلي، موضحا أن المقترح الأول هو توفير السيطرة المؤقتة على قطاع غزة بدعم من إنجلترا وبريطانيا وفرنسا وغزة
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