أخبار الفن.. مصطفى كامل يتعرض لحادث سير.. زوجة أمير طعيمة توجه اتهاما خطيرا لـ أكرم حسني

مش مهم تسمعوها.. محمد رمضان يتسعد لطرح أغنية عيد ميلادي.. شاهدأعلن الفنان محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادى” وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :"اغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز .. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب".

وأضاف :"ولازم انزلها النهاردة الساعة ه على قناتيي لان ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لانها مش وقتها بالنسبة لينا". العربية اتهشمت .. تعرض مصطفى كامل لحادث سير | شاهدكشف نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل عن تعرضه لحادث سير، وشارك مصطفى كامل صور لسيارته المتهشمة عبر حسابه بفيسبوك وكتب :" الحمدلله .. قدر الله وما شاء فعل.

أصدر نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بيانا اعلاميا اكد خلاله أن أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن جموع موسيقيي جمهورية مصر العربية يتقدمون بخالص التعازي والمواساة لشهداء الحرية من الشعب الفلسطيني الشقيق وبخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

القعدات اللذيذة.. زوجة أمير طعيمة توجه اتهاما خطيرا لـ أكرم حسنيكتبت جينى زوجة الشاعر أمير طعيمة عبر حسابها بفيسبوك:" سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها".

وأضافت :"أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم". وتابعت :"استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت .. يا رب تكون مرتاح أنت وهي Amir Teima حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهي #أكرم_حسني_أمير طعيمة_ #فلوس_الرياض_عجبتکوا_؟؟؟؟؟.

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ELBALADOFFİCİAL: القعدات اللذيذة.. زوجة أمير طعيمة توجه اتهاما خطيرا لـ أكرم حسنيكتبت جينى زوجة الشاعر أمير طعيمة عبر حسابها بفيسبوك: سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها . وأضافت : أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم.

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MASRAWY: أول تعليق من مصطفى كامل بعد تعرضه لحادث سير بسيارتهأول تعليق من مصطفى كامل بعد تعرضه لحادث سير بسيارته

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MASRAWY: أول تعليق من مصطفى كامل بعد تعرضه لحادث سير بسيارتهأول تعليق من مصطفى كامل بعد تعرضه لحادث سير بسيارته

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ELWATANNEWS: عاجل.. الفنان مصطفى كامل يتعرض لحادث سيرتعرض الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إلى حادث سير قبل ساعات قليلة، نتج عنه تهشم الجزء الأمامي في سيارته بالجزء.

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جريدة الفجر: مصطفي كامل يتعرض لحادث سير مروعكشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تعرضه لحادث سير مروع، وتحطم سيارته، وانهالت عليه تعليقات الجمهور حامدين الله على سلامته. ونشر مصطفى كامل، مجموعة صور لتحطم سيارته، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق قائلًا: الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل.

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ELBALADOFFİCİAL: العربية اتهشمت .. تعرض مصطفى كامل لـ حادث سيركشف نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل عن تعرضه لحادث سير . وشارك مصطفى كامل صور لسيارته المتهشمة عبر حسابه بفيسبوك وكتب :' الحمدلله .. قدر الله وما شاء فعل.

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