أخبار مصر على مدار 24ساعة.. المتحدث العسكري يعلن نتائج التحقيق في حادثي طابا ونويبع

أخبار مصر.. قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب في نويبع وطائرة موجهة بدون طيار على طابا وبتحليل وجمع المعلومات... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشان الإقليمي والعالمي لاحتواء التصعيد العسكري في غزة على مدار الـ 24 ساعة الماضية..

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة ؛ أنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا وبتحليل وجمع المعلومات.

القوات الجوية والدفاع الجوي ..المتحدث العسكري: تكثيف تأمين المجال الجوي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ أنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا وبتحليل وجمع المعلومات.جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية headtopics.com

قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية أن هناك تقدم في المفاوضات حول هدنة إنسانية في قطاع غزة تصل لساعات أو ربما لأيام ، وذلك عن طريق تنسيق مصري رفيع المستوى مع كافة الأطراف.وقع انفجار في مدينة طابا الحدودية، فجر اليوم الجمعة، جراء سقوط صاروخ أدى إلى إصابات طفيفة لحقت بـ 6 مواطنين، وتخضع واقعة سقوط الصاروخ بالمدينة المصرية للتحقيق الجاد للكشف عن ملابسات ما حدث، وفق مصادر مطلعة.أفادت فناة إكسترا نيوز في خبر عاجل، بخروج جميع المصابين الستة في حادث طابا بعد علاجهم.

أفادت القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، أن إسرائيل تزعم أن سقوط الصاروخ كان بالخطأ في طابا، وأن الصاروخ أطُلق باتجاه إيلات لكنه سقط بالخطأ على طابا المصرية. headtopics.com

نشرت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالبت فيه المجتمع الدولي بضرورة تفعيل التزامه بتحقيق السلام، ووقف الاستيطان الإسرائيلي، وإنهاء الحصار على الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على أرضه التاريخية، مؤكدة أن هذه الخطوات أساسية نحو السلام.

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبعكشف المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، عن نتائج التحقيقات في حادث سقوط مسيرتين في منطقتي نويبع وطابا، اليوم الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: طائرتان بدون طيار سبب حادثي طابا ونويبع والتحقيقات جاريةقال المتحدث العسكري، إنه أسفرت نتائج التحقيقات، وتحليل وجمع المعلومات، بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار، كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث استهدفت إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطاباالمتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطاباالمتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عاجل| المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا: 'طائرتين دون راكب تم استهدف إحداهما خارج المجال الجوي'عاجل| المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا: طائرتين بدون راكب تم استهدف إحداهما خارج المجال الجوي ، بيان المتحدث العسكري، بيان المتحدث العسكري اليوم اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي طابا ونوبيعقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى : إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. اقرأ أكثر ⮕