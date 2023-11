أخبار السيارات| فورد فوكاس بخصم 70%.. أسعار BMW الفئة السابعة في مصر

سيتروين C4 بدون جماركتعتبر السيارة سيتروين C4 أحد أِهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية المرشحة للاستيراد من الخارج، لاسيما بعد تخفيض قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها نحو 70% .للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيهيبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.فرصة لا تعوض..

