أحمد سالم يقترب من تولي منصب المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

، برئاسة حسين لبيب، على تعيين الإعلامي أحمد سالم متحدثا رسميا للنادي خلال الفترة الحالية، على أن يصدر القرار رسميا عقب اجتماع مجلس إدارة النادي المقرر له اليوم.الجديد برئاسة حسين لبيب اجتماعه الأول في السادسة مساء اليوم الاثنين ، لحسم العديد من الملفات المهمة، والتي يأتي في مقدمتها توزيع الاختصاصات على أعضاء المجلس.

وفازت قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك التي أجريت يوم 20 أكتوبر الجاري، ليصبح مجلس الإدارة يضم كلا من، حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق. وضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهاني برزي، وهاني شكري، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، في حين ضمت العضوية تحت السن كلاً من: نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامي نصوحي.كولر: سنبذل أقصى جهد لحسم الصعود أمام صن داونز في القاهرة

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