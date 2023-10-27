أحمد حسن: الكويت تستضيف مباراة فلسطين وأستراليا في تصفيات كأس العالم

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"رسميًا.. الكويت تستضيف مباراة منتخب فلسطين مع نظيره الأسترالي ضمن الدورالثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 🇵🇸".حقق منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول"كرة القدم المصغرة" فوزه الأول في كأس العالم للعبة ، والذي تستضيفهإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري إلى 4:نوفمبر المقبل .

وجاء فوز منتخبنا على نظيره الكويتي بهدفين مقابل لا شيء ، أحرزهما أحمد جابر الديك وعادل مجدي كامل ، فيإطار منافسات المجموعة السابعة في المونديال. ويسجل هذا الفوز في التاريخ كونه الفوز الأول لمنتخبنا الوطني الأول في أول مشاركة في بطولة كأس العالم في تاريخمشاركات مصر ، حيث أن مشاركة مصر في البطولة الحالية هي الأولى لها في كأس العالم للرجال ، فيما سبق لمنتخبالشباب تحت 23 سنة و منتخب السيدات المشاركة في كأس العالم واحرز كل منهما المركز الرابع .

عقب المباراة اجتمع أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمشرف العام على المنتخب ،والجهاز الفني باللاعبين بأرض الملعب عقب الفوز مباشرة ثم بعد ذلك اتجهوا الي مقر الإقامة وعقب العشاء تمتمناقشة إيجابيات وسلبيات المباراة الأولى ، والوقوف على الأخطاء لتفاديها في اللقاء القادم أمام أذربيجان بطل أوروبا الاحد المقبل . headtopics.com

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