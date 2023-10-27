أحمد الإمام وشذى الشناوي يحتفلان بليلة العمر بحضور عائلة العروسين

احتفل النقيب أحمد خالد الإمام بحفل زفافه وليلة العمر، إلى عروسته الجميلة شذي الشناوي وسط فرحة الأهل والأصدقاء .

وموقع صدى البلد يقدم التهنئة للعروسين، وصديق العريس المنشد الديني محمد أبوزيد يتمنى لهم حياة سعيدة مليئة بالحب والبنين والبنات.

تكريم المتفوقين بمدرسة ترسا في القليوبيةتكريم المتفوقين بمدرسة ترسا فى القليوبية بحضور رئيس إتصالات القليوبية وعددهم 33 طالب وطالبة بحضور النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات بمجلس النواب اقرأ أكثر ⮕

انطلاق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف بالمحافظات.. غدا الجمعةفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال الصهيونى الغاشم الآن في غزة إرهاب أعمىقال فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال في غزة الآن «إرهاب أعمى»أكد فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة «إرهاب أعمى». اقرأ أكثر ⮕

'ما يمارسه الاحتلال إرهاب أعمى'.. تعليق شيخ الأزهر على الوضع فى غزة (إنفوجراف)وصف فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتهاكات الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة بـ'إرهابٌ أعمى'. اقرأ أكثر ⮕

رئيس جامعة الوادى الجديد يوجه بسرعة رفع المقررات الإلكترونيةترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد اجتماع مجلس الجامعة بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة. اقرأ أكثر ⮕