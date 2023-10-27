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أحمد حمدي: اجتماع الأمم المتحدة بشأن اجتياج غزة لن يثمن أو يغني من جوع

 / مصدر: ElBaladOfficial

علق الكاتب الصحفي أحمد حمدي محرر شئون رئاسة الجمهورية، علي إجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة المنعقد الآن، قائلا إنه لن يثمن أو يغني من جوع، وإنه اجتماع ديكور في ظل الفيتو الأمريكي والتعصب الأمريكي لإسرائيل وهو ما كشف عنه إعلان البيت الأبيض منذ دقائق بالدعم الكامل لإسرائيل.

مصدر

ElBaladOfficial

وأضاف حمدي أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والآمان في ظل الممارسات ضد الشعب الفلسطينى، مؤكدا علي أن القياده الإسرائيلية تنتقم لفشلها في التوقع بما حدث في ٧ اكتوبر، وأن إسرائيل ستدفع ثمن ما تفعله الآن في غزة لأن ما يزرع الشر لابد أن يحصده.

وأضاف حمدي أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والآمان في ظل الممارسات ضد الشعب الفلسطينى، مؤكدا علي أن القياده الإسرائيلية تنتقم لفشلها في التوقع بما حدث في ٧ اكتوبر، وأن إسرائيل ستدفع ثمن ما تفعله الآن في غزة لأن ما يزرع الشر لابد أن يحصده.

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