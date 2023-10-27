أحمد حمدي: اجتماع الأمم المتحدة بشأن اجتياج غزة لن يثمن أو يغني من جوع

وأضاف حمدي أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والآمان في ظل الممارسات ضد الشعب الفلسطينى، مؤكدا علي أن القياده الإسرائيلية تنتقم لفشلها في التوقع بما حدث في ٧ اكتوبر، وأن إسرائيل ستدفع ثمن ما تفعله الآن في غزة لأن ما يزرع الشر لابد أن يحصده.

وأضاف حمدي أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والآمان في ظل الممارسات ضد الشعب الفلسطينى، مؤكدا علي أن القياده الإسرائيلية تنتقم لفشلها في التوقع بما حدث في ٧ اكتوبر، وأن إسرائيل ستدفع ثمن ما تفعله الآن في غزة لأن ما يزرع الشر لابد أن يحصده.

أول تعليق من حماس بعد قرار الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزةأول تعليق من حماس بعد قرار الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

روسيا والصين تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة.. وفشل النص المنافس الذي قدمته موسكومجلس الأمن، فلسطين، غزة، روسيا، موسكو، الولايات المتحدة، أمريكا، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة، قرار امريكي بشأن غزة، الصين، الحرب علي فلسطين، وقف الحرب علي فلسطين، قرار وقف الحرب، اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزةأذاعت قناة القاهرة الإخبارية، اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتزامن مع بدء الاجتياح البري الإسرائيلي على القطاع. اقرأ أكثر ⮕

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزةأذاعت قناة القاهرة الإخبارية، اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتزامن مع بدء الاجتياح البري الإسرائيلي على القطاع. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل: نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزةإسرائيل نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: قرارات الجمعية العامة لا تتمتع بأي شرعية أو أهميةقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الجمعة، أن المنظمة الدولية ليس لها شرعية وذلك بعد تبنيها لقرار بشأن وقف الحرب على غزة. اقرأ أكثر ⮕