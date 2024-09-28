أحمد موسى: هل هناك مكان ثاني غير حارة حريك لعقد اجتماعات حزب الله؟

تعقيدات أمنية وضيافة كريمة.. كيف وصف عمرو موسى أجواء لقاءاته ب حسن نصر الله ؟بعد حسن نصر الله .. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز ب حزب الله وزير التعليم: استخدام المعامل غير المستغلة بالمدارس الثانوية.. وتخصيص حصة داخل المعمل أسبوعياتفاصيل القبض على طبيبين بتهمة التحرش بالمريضات في الأقصر: أحدهما استبعد إداريا بسبب بلاغ سابقعلاقة عاطفية مع زوجة خاله..

وتساءل خلال برنامجه"على مسؤوليتي" المذاع عبر شاشة"صدى البلد"، قائلا:"هو مفيش مكان ثاني غيرها؟ كلكم بتتجمعوا للاجتماعات في الحارة وساكنين في الحارة، وحسن نصرالله يعقد لقاءاته الدولية والتنظيمية، وكل قيادات الحزب في هذه الحارة!". وتابع مستنكرًا:"أنت عارف إن إسرائيل هتقتلك، تروح تعمل اجتماع في نفس المكان اللي إسرائيل ترصده! أ ب قواعد أمن أنك تبعد عن المكان المستهدف"، مشيرا إلى أن جميع القيادات الذين تم اغتيالهم كانوا في تلك الحارة.

وأكد أن إسرائيل تمتلك عملاء مقربين من حسن نصر الله، قائلا:"لا يمكن اغتيال نصر الله إلا بمساعدة عميل أو أكثر من دائرته الأولى الملاصقة له"، مشددا أن وصول إسرائيل إلى نصر الله؛ لن يتم إلا من خلال تجنيد عملاء في دائرته الأولى. وأشار إلى تولي حسن نصر الله منصب الأمين العام لحزب الله بعد اغتيال عباس الموسوي على يد الاحتلال الإسرائيلي عام 1992، معقبا:"منذ أن تولى كان يتحدث سنواجه وسنحرر القدس ، وأمريكا قتلت قاسم سليماني ولم تتحرك إيران وقتلت إسماعيل في قلب طهران ولم تأخذ بثأره وقتل حسن نصر الله بالأمس مع عدد كبير جدا من قيادات حزب الله، ولكن لم يعلن سوى عن علي الكركي".

حزب الله حسن نصر الله حارة حريك إسرائيل أحمد موسى

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



Shorouk_News / 🏆 13. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

أحمد موسى: كل من يحمل هاتفا في لبنان أصبح يخشى انفجارهقال الإعلامي أحمد موسى، إن جهاز الموساد الإسرائيلي شلّ حركة حزب الله بالكامل في لبنان.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

حماس تنعى نصر الله وتحمل إسرائيل وواشنطن مسئولية جريمة اغتيالهنعت حركة المقاومة حماس الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي اغتيل إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

أحمد موسى يطالب حزب الله باستهداف قواعد إسرائيل العسكرية: لا مكان لضرب مزارع الفراخندد الإعلامي أحمد موسى، بالتفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، واصفا إياها بـ "العمل الإرهابي"

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

رعب من استخدام الهواتف.. أحمد موسى اللبنانيون يدفعون ثمن أفعال حزب الله (فيديو)قال الإعلامي أحمد موسى، إن انفجارات جديدة حدثت لأجهزة لاسلكي يستخدمها حزب الله في أنحاء لبنان، وهناك مئات القتلى وآلاف الجرحي في انفجارات أجهزة الاتصالات التي يستخدمها الحزب.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

أحمد موسى: صواريخ حزب الله لم تحقق أي نتيجة.. نتمنى ضربات موجعة في عمق الكيانعلق الإعلامي أحمد موسى، على استهداف حزب الله لقاعدة رامات دافيد العسكرية الإسرائيلية ومطارها مرتين بصواريخ ثقيلة،

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

أحمد موسى: حزب الله استورد الأجهزة المتفجرة من أمريكا خلال الشهرين الماضيينعلق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة اختراق إسرائيل لأجهزة الاتصالات في لبنان وسوريا، قائلاً: «اختراق أمني رهيب واسخباراتي كبير ضد نظام الاتصالات لحزب الله».

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »