أحمد موسى: هل هناك مكان ثاني غير حارة حريك لعقد اجتماعات حزب الله؟

تعقيدات أمنية وضيافة كريمة.. كيف وصف عمرو موسى أجواء لقاءاته ب حسن نصر الله ؟بعد حسن نصر الله .. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز ب حزب الله وزير التعليم: استخدام المعامل غير المستغلة بالمدارس الثانوية.. وتخصيص حصة داخل المعمل أسبوعياتفاصيل القبض على طبيبين بتهمة التحرش بالمريضات في الأقصر: أحدهما استبعد إداريا بسبب بلاغ سابقعلاقة عاطفية مع زوجة خاله..
وتساءل خلال برنامجه"على مسؤوليتي" المذاع عبر شاشة"صدى البلد"، قائلا:"هو مفيش مكان ثاني غيرها؟ كلكم بتتجمعوا للاجتماعات في الحارة وساكنين في الحارة، وحسن نصرالله يعقد لقاءاته الدولية والتنظيمية، وكل قيادات الحزب في هذه الحارة!". وتابع مستنكرًا:"أنت عارف إن إسرائيل هتقتلك، تروح تعمل اجتماع في نفس المكان اللي إسرائيل ترصده! أ ب قواعد أمن أنك تبعد عن المكان المستهدف"، مشيرا إلى أن جميع القيادات الذين تم اغتيالهم كانوا في تلك الحارة.
وأكد أن إسرائيل تمتلك عملاء مقربين من حسن نصر الله، قائلا:"لا يمكن اغتيال نصر الله إلا بمساعدة عميل أو أكثر من دائرته الأولى الملاصقة له"، مشددا أن وصول إسرائيل إلى نصر الله؛ لن يتم إلا من خلال تجنيد عملاء في دائرته الأولى. وأشار إلى تولي حسن نصر الله منصب الأمين العام لحزب الله بعد اغتيال عباس الموسوي على يد الاحتلال الإسرائيلي عام 1992، معقبا:"منذ أن تولى كان يتحدث سنواجه وسنحرر القدس ، وأمريكا قتلت قاسم سليماني ولم تتحرك إيران وقتلت إسماعيل في قلب طهران ولم تأخذ بثأره وقتل حسن نصر الله بالأمس مع عدد كبير جدا من قيادات حزب الله، ولكن لم يعلن سوى عن علي الكركي".
حزب الله حسن نصر الله حارة حريك إسرائيل أحمد موسى
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