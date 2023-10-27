أحمد أمين أوفا: طموحي الفترة المقبلة الانضمام للمنتخب

وكتب شوبير :"ملعب أون تايم | أحمد أمين أوفا"كل تركيزي الآن مع إنبي لمواصلة التألق والإنتصارات وطموحي الفترة المقبلة الإنضمام للمنتخب"حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، فوزًا مستحقًا على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتالفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير :"ملعب أون تايم | أحمد أمين أوفا"كل تركيزي الآن مع إنبي لمواصلة التألق والإنتصارات وطموحي الفترة المقبلة الإنضمام للمنتخب"حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، فوزًا مستحقًا على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتالفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 7 محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز الرابع.

أوفا: هدفي أمام الزمالك؟ «رزق».. وطموحي الانضمام للمنتخبقال أحمد أمين أوفا نجم إنبي، إن طموحه في الفترة المقبلة اقرأ أكثر ⮕

أوفا: طموحى حاليا الانضمام لمنتخب مصر.. ولا أنشغل بمفاوضات الأنديةصرح أحمد أمين 'أوفا' مهاجم فريق إنبى أن تركيزه حاليا على التألق مع الفريق البترولى وتسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباريات الدورى.. اقرأ أكثر ⮕

أوفا يضيف ثاني أهداف إنبي في شباك الزمالكأحرز أحمد أمين أوفا، لاعب إنبي الهدف الثاني في شباك الزمالك في الدقيقة 67 من عمر المباراة اقرأ أكثر ⮕

بعد تسلم المستحقات المتأخرة.. آخر تطورات ملف تجديد عقد 'فتوح' مع الزمالككشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة. اقرأ أكثر ⮕

أحمد فتوح يرحب بتجديد تعاقده مع الزمالك لمدة 4 سنواترحب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، علي أن يتم توقيع العقود الجديدة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة وقبل حلول شهر يناير. اقرأ أكثر ⮕

أمين عام النواب يشارك فى جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية بلوانداشارك المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب في اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية. اقرأ أكثر ⮕