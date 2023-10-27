أحمد ياسر يكتب: مخاوف أمريكا 'المزدوجة' مدفوعة بالنفاق

لا توجد كلمة تحدد النهج الأمريكي تجاه السياسة أو العنف أو السلام في الشرق الأوسط أكثر من كلمة"المزدوج". وذلك لأن أمريكا قررت منذ زمن طويل أن تدعم إسرائيل مهما فعلت ومهما طلبت.. إن علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل مبنية على النفاق والاستثناءات، نفاق العنف والاستثناءات التي تفيد إسرائيل على حساب الآخرين.

وبما أن الجيش الإسرائيلي يفرض رقابة مشددة على التغطية الإعلامية لكل ما يتعلق بسلوكه تجاه الفلسطينيين، فمن الصعب معرفة أين تنتهي الحقيقة وأين تبدأ الأكاذيب.؟؟لكن الكلمة المزدوجة تقع في الخط بسرعة كبيرةأحمد ياسر يكتب: هدف إسرائيل في تدمير حماس إلى الأبد غير واقعي

وتظهر هذه الازدواجية عندما يتجاهل نفس المسؤولين الأميركيين حصيلة القتلى المذهلة الناجمة عن القصف الإسرائيلي للسكان المدنيين في غزة، والذي دمر مئات المباني السكنية والمستشفيات والمساجد والكنائس وقتل أكثر من 6000 فلسطيني.... وسيستمر هذا العدد في الارتفاع ما دام أن الولايات المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار headtopics.com

وفي مثال آخر على السياسة المزدوجة التي تنتهجها أمريكا، تعمل إدارة بايدن جاهدة على إجلاء الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل... في الواقع، على الرغم من المخاوف بشأن مؤهلات إسرائيل والتزامها بتطبيقها بشكل عادل، قام بايدن بتسريع دخول تل أبيب إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي سيسمح للإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة... لكن ما لا تفعله إدارة بايدن هو إجلاء الأميركيين الموجودين في غزةتؤثر الكلمة المزدوجة أيضًا على الولاء للمواطنة...

والسؤال الذي لن يتناوله بايدن ولا بلينكن، هو ما إذا كان الرهائن الأمريكيون الذين تحتجزهم حماس هم في الواقع أمريكيون أم أنهم إسرائيليون يتمتعون بجنسية مزدوجة ويخدمون في الجيش الإسرائيلي، ولكن ليس في الجيش الأمريكي.... هل من الصواب استخدام تسمية"أمريكي"؟.وأخيرا، تنتهج الولايات المتحدة سياسة مزدوجة واضحة عندما يتعلق الأمر بالأميركيين الذين قتلوا في الصراع... إذا كنت أميركيًا إسرائيليًا، فإن حياتك مقدسة. وقد أعرب كل من بايدن وبلينكن مرارا وتكرارا وبقوة عن مخاوفهما بشأن هؤلاء الأمريكيين. headtopics.com

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جريدة الفجر »

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