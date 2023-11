أحمد العوضى يشيد بموقف مصر لاستقبال المصابين من غزة

كان أعرب الفنان أحمد العوضى، أمس، عن فخره بخطة المشروعات العمرانية فى شمال سيناء، ضمن خطة الإعمار التى أعلن عنها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صباح أول أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن سيناء كانت مهملة منذ 10 سنوات، وخاصة منذ تحريرها عام 1973، ولم تلق الاهتمام المطلوب بها؛ لاسيما أنها أرض الفيروز.

وأضاف «العوضى»، خلال لقاء له على هامش مؤتمر أمس فى رفح المصرية، أن خطة المشروعات ستعود بالنفع على أهالى سيناء لأنها ما تستحقه منذ سنوات بعيدة، مشيدًا بطفرة المشروعات بها فى مختلف المجالات. جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قام بجولة موسعة لمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، يرافقه عدد من الوزراء، ومحافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، بحضور عدد كبير من الفنانين من بينهم كريم عبدالعزيز، وياسر جلال، وأسر ياسين، وأحمد العوضي، وأمير كرارة، بمشاركة وفد وزاري رفيع المستوى، وعدد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء من مجلس النواب.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BALADTV: أحمد العوضي عن استقبال المصابين من غزة: مصر دايما السندعلق الفنان أحمد العوضي على دخول سيارات إسعاف مصرية لغزة لنقل الجرحى، إلى المستشفى الميداني في العريش.

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وزير الصحة: تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفحوزير الصحة يجتمع لمتابعة التداعيات الصحية في قطاع غزة وجهوزية المستشفيات لاستقبال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: «حملة مواطن»: المستشفى الميداني في معبر رفح تأكيد لدعم القضية الفلسطينيةحملة مواطن لدعم مصر، تشيد بالمستشفى الميداني التي تم تدشينها بالقرب من معبر رفح البري، لاستقبال المصابين من أهالي قطاع غزة، أثناء العدوان الغاشم

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: متحدث الصحة يوضح تفاصيل استقبال الحالات المصابة من فلسطينقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال المصابين الفلسطينيين من جراء الحرب على غزة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: هيئة المعابر الفلسطينية: مصر أبلغتنا استقبال 81 من مصابا من غزة غدا للعلاجأكدت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، أن مصر أبلغتنا بأن 81 من مواطني غزة المصابين بجروح خطيرة سيغادرون إلى مصر غدا لتلقى العلاج ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: هيئة المعابر الفلسطينية: مصر أبلغتنا باستقبال 81 مصابا من غزة غدا للعلاجأكدت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، أن مصر أبلغتنا بأن 81 من مواطني غزة المصابين بجروح خطيرة سيغادرون إلى مصر غدا لتلقى العلاج ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕