أحمد موسي ينتقد شراء مصر ورق بـ650 مليون دولار ولديها 3 مصانع

وناشد"موسي" خلال برنامجه"علي مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية"صدي البلد"، بضرورة تعزيز توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي مثلما يحدث في قطاع النقل، حيث يتم تصنيع العربات وقضبان السكك الحديدية محليًا.وأضاف أحمد موسي ، أن توطين الصناعات ودعم الانتاج المحلي يعمل علي زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

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ALBAWABANEWS: إعفاء ضريبي من أجل توطين الصناعة.. خبراء: فرصة لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.. و'سعر الدولار' كلمة السرمصر تستورد ورق ب٦٥٠ مليون دولار سنويا كما تستورد مسامير بـ٢٠ مليون دولار وهذه أرقام كبيرة ويجب أن يتم تصنيع هذه المنتجات محليًا.

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MASRAWY: نستورد ورق ومسامير بـ 670 مليون دولار.. 'صناعة النواب' تناقش آليات توطين الصناعةنستورد ورق ومسامير بـ 670 مليون دولار صناعة النواب تناقش آليات توطين الصناعة | مصراوى

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جريدة الفجر: أحمد موسى: مصر تستورد بـ20 مليون دولار مسامير (فيديو)كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تمتلك 177 مصنع أدوية محلي ومع ذلك نستورد بقيمة 4.5 مليار دولار رغم كل هذه المصانع.

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BALADTV: الدولارات بتضيع.. أحمد موسى: مش معقول مصر تستورد مسامير بـ 20 مليون دولار.. فيديوكشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 177 مصنعًا للدواء في مصر، ومع ذلك يتم استيراد أدوية بـ 4.5 مليار دولار، معلقا: المفروض نصدر بالرقم ده مش

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