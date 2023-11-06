أحمد حسام ميدو يعلق على رحيل أوسوريو من الزمالك

علق أحمد حسام ميدو، على رحيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"أوسوريو مدرب محترم، وكان جاي الزمالك مركز بنسبة 100%، اليوم اللي ابتدا ميحصلش على فلوسه في وقتها، فقد تركيزه". وأضاف:"رغم المحاولات اللي الناس الزملكاوية عملوها ولكن تأخر فلوسه كانت سبب في عدم تركيزه". واختتم:"الراجل حالته الذهنية اختلفت بسبب فلوسه المتأخرة".

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