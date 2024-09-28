أحمد سعد يهنئ ابنته جودي بمناسبة عيد ميلادها

ب عيد ميلاد ابنته، حيث نشر صورا تجمع بينهما على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيه، وعلق قائلا: البنت دي ابنتي الحبيبة جودي في وشها تفاصيل حياتي، يمكن عشان هي حياتي وكمان أنا عرفت على إيدها يعني إيه حب الأولاد، كل سنة وانتي طيبة يا جودي يا روح قلب أبوكي، بحبك والسنة الجاية تكوني أسعد إنسان في الكون عشان في حضني وجنبي البنت دي ابنتي الحبيبة جودي .
وأحيا النجم أحمد سعد حفلا في الساحل الشمالي، والتي رفعت شعار كامل العدد، وظهر من خلالها بلوك جديد لفت الأنظار إليه، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا. وقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه ومنها عليكي عيون واختياراتي مدمرة حياتي واليوم الحلو ووسع وسع وغيرها خلال الحفل الذي استمر حوالي ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت على المسرح.
أحمد سعد جودي عيد ميلاد حفل أغنيات
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
عبلة كامل: محظوظة أنى فى بدايتى أشتغل مع يوسف شاهينكشفت الفنانة عبلة كامل، بمناسبة عيد ميلادها، عن سعادتها خلال مشوارها الفني وتعرّف الجمهور على أحلى لحظاتها.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »