أحمد فهمي: الفقر والمرض الكابوس الذي يطاردي

الدفاعات الإسرائيلية تحاول التصدي لرشقات صاروخية أطلقها حزب الله نقل الفن انة آثار الحكيم إلى إحدى المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحيةالحالة الصحية في أسوان .. انتشار النزلات المعوية والحكومة تكثف البحث عن الأسبابكشف الفن ان أحمد فهمي ، عن مخاوفه الشخصية في الحياة، مؤكدا أن" الفقر و المرض " يشكلان"الكابوس" الذي يطارده منذ صغره.
وأكد رفضه قبول أي عمل فني لمجرد الحصول على المال، مشددا على أهمية أن يكون له قيمة ومكانة في أي مشروع يشارك فيه، قائلا:"عمري ما أقبل أكون في مكان وأنا بدون رغبة أو سعر".
أحمد فهمي الفن المرض الفقر السينما
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