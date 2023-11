أحد أبطال أكتوبر لـ«الشاهد»: أصيبت في إحدى المعارك وحزنت إني لم أنل الشهادة

وأشار «زكي»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد» للإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، «بقائي على قيد الحياة جعلني أفرح وأحزن في الوقت نفسه، زعلت لأني لم أمتوعن أكثر ما أثر فيه في هذه الحادثة، قال: «سمعت العسكري ينادي ولكني لم أكن قادر إجابته، وسمعته يقول للضابط: هو الذي حمانا ولكنه مات، وبعدها فقدت الوعي.. إلى أن استعدت وعيي وشعرت بحركة في جسمي ولكن لما فتحت عيني مكنتش شايف حاجة في الأول».

