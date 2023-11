أحد أبطال حرب أكتوبر لـ«الشاهد»: وحدتي نفذت مهامها بنسبة نجاح 100%

وأوضح «زكي»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، للإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ أحد عمليات إمدادوتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، «التعامل مع النقطة القوية على الأرض كان جزء أساسي من مهامنا، وفي إحدى المرات ظهرنا للنقطة القوية..

ELWATANNEWS: حلمي زكي: العقيد أحمد نبيه صاحب خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبرالعقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر- تحدث عن تفاصيل خطة الخداع الاستراتيجي الخاصة بحرب أكتوبر وذكر من هو صاحب الخطة- خلال استضافته ببرنامج الشاهد.

ELBALADOFFICIAL: حلمي زكي: الثانية في الحرب بتفرق.. وكنا نستخدم 3 خزن معاتحدث العقيد حلمي زكي من أبطال حرب أكتوبر عن عملية إمداد الكتيبة بالذخيرة، قائلًا: 5 عربات ذخيرة توجهوا إلى الوحدة في أمان والمهمة نُفذت بنسبة 100%

YOUM7: أحد أبطال حرب أكتوبر لـ'إكسترا نيوز': 'الثانية فى الحرب بتفرق وكنا نستخدم 3 خزن معًا'.. حلمى زكى: شعرت إننى توفيت فى الحرب.. وجنود إسرائيل جبناء محدش منهم قدر يترك النقطة القوية ويأتى للقضاء علىّتحدث العقيد حلمي زكي من أبطال حرب أكتوبر عن عملية إمداد الكتيبة بالذخيرة، قائلًا: '5 عربات ذخيرة توجهوا إلى الوحدة في أمان والمهمة نُفذت بنسبة 100%'.

MOBTADA: أحد أبطال أكتوبر يروي لـ الشاهد معجزة تسببت في إنقاذه من الموتذكر العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973 كيف تم إنقاذه في حرب أكتوبر بعد إصابته الخطيرة والتي نزف خلالها أكثر من 2 لتر دم.

ELWATANNEWS: أحد أبطال حرب أكتوبر: جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيعون المواجهةروى العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، كيف جرى إنقاذه من إصابة خطيرة في حرب أكتوبر، قائلاً: «لأتمكن من الانسحاب

MOBTADA: أحد أبطال أكتوبر لـ الشاهد: فرحت وزعلت بعد إصابتي خلال الحربأوضح العقيد حلمي زكي من أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973، ما قاله بعد إصابته القوية يوم 7 أكتوبر عام 1973 خلال ملحمة النصر.

