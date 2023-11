أحد أبطال حرب أكتوبر: جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيعون المواجهة

وأضاف «زكي»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز: «عندما شرعت في التحرك كانوأوضح أنه وقتها، رغم ضعف الحالة الصحية الذي كان عليه والنزيف، إلا أنه قرر البقاء في مكانه إلى أن يأتي الليل، «كانت الرؤية بسيطة بسبب طلوع القمر، ودعوت الله أن يرسل سحابة تحجبه لأستطيع الانسحاب، وكأن باب السماء كان مفتوح.. وتمسكت بالحياة».نبيل نعيم ضيف محمد الباز في برنامج «الشاهد».. الليلةطرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر- أكد انه لا يوجد رئيس دولة في العالم يمكنه اتخاذ قرار معركة «أكتوبر» في ظل الموقفين المصري والإسرائيلي

ذكر العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973 كيف تم إنقاذه في حرب أكتوبر بعد إصابته الخطيرة والتي نزف خلالها أكثر من 2 لتر دم.

