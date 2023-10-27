أثناء محاولة الهجوم البري.. المقاومة تلقي القبض على عضو من القوات الخاصة الإسرائيلية

مصراوي قالت وسائل إعلام عبرية، إن "حماس ألقت القبض على عضو آخر من القوات الخاصة الإسرائيلية، بعدما قام جيش الدفاع الإسرائيلي بعملية برية صغيرة في قطاع غزة. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة. أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة.

وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد. وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

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قصف عنيف ومتواصل على غزة.. تقارير إسرائيلية: بدء الهجوم البريقصف عنيف ومتواصل على غزة تقارير إسرائيلية بدء الهجوم البري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

قصف عنيف ومتواصل على غزة.. تقارير إسرائيلية: بدء الهجوم البريقصف عنيف ومتواصل على غزة تقارير إسرائيلية بدء الهجوم البري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕