أبيض: حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة 70 شهيدًا، ضرورة عدم التعرض للمدنيين

الدكتور فراس الأبيض، أن الحصيلة الإجمالية للإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بلغت 70 شهيدًا"، مشددًا على ضرورة عدم التعرض للمدنيين. وفق وكالة الأنباء اللبنانية .

وأضاف أن القانون الدولي ينص على مبدأ حماية المدنيين من آثار النزاعات بحسب المادة 48، كما يشدد القانون على وجوب اتخاذ أطراف النزاع كل الإحتياطات لعدم التعرض للمدنيين، والتفرقة بين المدنيين والمحاربين في الأعمال العسكرية وإلا تعتبر هذه الأطراف مخالفة للقانون الدولي، واستكمل قائلا: إننا نعرف طبيعة الكيان الإسرائيلي وإجرامه، ولكن لا بد من التذكير بما ينص عليه القانون الدولي لأنه من حقوق المدنيين في النزاعات ألا يتعرّضوا للمخاطر والأذى.

شملت الحصيلة 31 شهيدًا من بينهم ثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم 4 و6 و10 سنوات، و7 نساء، و3 يحملون الجنسية السورية، ولا يزال هناك عدد كبير من الأشلاء.15 جريحًا لا يزالون في المستشفيات من بينهم حالتان حرجتان.

لبنان، إسرائيل، الاعتداءات، ضاحية بيروت، شهداء، مد

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