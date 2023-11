أبو الغيط: معركة التهجير ستكون طويلة وتحتاج للتضامن العربى

وكتب أبو الغيط - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "إكس" اليوم الأربعاء إن معركة ‎التهجير القسري للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد ‎الشعب الفلسطيني والدول العربية.بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز.. صورالخارجية الأردنية تعلن استدعاء سفيرها لدى إسرائيل إلى المملكة فوراًاستدعاء الفنانة نسرين طافش أمام المحكمة لاتهامهما فى قضية شيك بدون رصيد

