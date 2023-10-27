أبو الغيط: قرار الأمم المتحدة بهدنة إنسانية بغزة يوقف حملة إسرائيل الجنونية

أفادت إكسترا نيوز، في نبأ عاجل أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة.

وأضافت أن أبو الغيط قال: تبني القرار بأغلبية 120 صوتا يعكس الإرادة الدولية الحقيقية بعيدا عن سلطة الفيتو التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن.وشدد أبو الغيط على ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطونها الضوء الأخضر لوقف حملتها الجنونية على غزة.

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أبو الغيط يُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعى لهدنة إنسانية بغزةرحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بنجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبني قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، تُفضي إلى وقف للأعمال العدائية اقرأ أكثر ⮕

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أبو الغيط يُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزةرحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بنجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبني قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، تُفضي إلى وقف للأعمال العدائية، مؤكداً أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتاً إنما يعكس الإرادة الدولية الحقيقية، بعيداً عن سلطة الفيتو التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن. اقرأ أكثر ⮕

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