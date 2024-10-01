أبو العلا: حالة الانضباط في معسكر الزمالك سر الفوز بالسوبر الأفريقي

مع محمد أبو العلا: "نبارك لجماهير نادي الزمالك على التتويج بالسوبر الأفريقي، وما شاهدته من الاستعدادات خارج الملعب كان كلمة السر في الفوز بالسوبر الأفريقي".

وأضاف: "الزمالك قدم مباراة لعب ونتيجة في مباراة السوبر.. ونتمنى ترتيب مباراة بطل السوبر الأفريقي والسوبر الأوروبي بين الزمالك وريال مدريد".

الزمالك السوبر الافريقي محمد ابو العلا شيكابالا حالة الانضباط

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