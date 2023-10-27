أبو الغيط يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعى لهدنة إنسانية بغزة

امن معفي تصريحات له، أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتا يعكس الإرادة الدولية الحقيقية بعيدا عن سلطة الفيتو التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن.

وتابع أبو الغيط: ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطونها الضوء الأخضر لوقف حملتها الجنونية على غـزة.بعد مرور 20 يوما على عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، توالت عمليات القصف الجوي منالإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ اجتياح غزة برا وبحرا وجوا، وسط مطالب من مسئولي الحكومة الفلسطينية بالتدخل الفوري لوقف لإطلاق النار بصورة فورية وعاجلة، يتسأل البعض عما يحدث في القطاع؟.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة. وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.وطالب الهباش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، جميع قادة العالم بضرورة التحرك فورا قبل فوات الآوان، موضحًا أن قطاع غزة الآن تعاني الأمرين الآن، قطاع غزة يعيش حالة حرب غير مسبوقة. headtopics.com

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