أبو الغيط يدين الهجوم الإسرائيلي على لبنان ويطالب بوقف التصعيد

حزب الله ينفي مقتل القيادي علي كركي ويؤكد نقله إلى مكان آمنمحمد الجندي.. من هو الأمين العام الجديد لمجمع البحوث الإسلامية؟تعليم الفيوم: واقعة ضبط مدير مدرسة في وضع مخل مع عاملة قيد التحقيقاتأدان أحمد أبو الغيط ، الأمين العام ل جامعة الدول العربية ، اليوم، بأشد العبارات الغارات والعمليات ال إسرائيل ية الموسعة ضد لبنان ، والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى وإصابة الآلاف.

وأكد الأمين العام أن هذا التصعيد الخطير يُمثل اعتداء صارخاً على السيادة اللبنانية ويُهدد بتفجير الوضع الإقليمي على نحو ستكون تبعاته مؤلمة على الجميع. ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة عن أبو الغيط قوله إن العالم، وبخاصة القوى الكبرى ذات التأثير، عليها تحمل مسئولياتها نحو وقف هذا الانزلاق الكارثي نحو الحرب الإقليمية الذي تدفع إليه القيادات الإسرائيلية لأهداف ذاتية، وغايات سياسية.

ودعا أبو الغيط مجلس الأمن لممارسة دوره والاضطلاع بمسئولياته نحو حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أنه لابد من التحرك الآن لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي، إذ لا يُمكن تكرار مأساة غزة في لبنان. وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أكد مجدداً علي تضامن الجامعة العربية الكامل مع لبنان في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية.مسئول لبناني: اليوم هو الأكثر دموية في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما

لبنان إسرائيل هجوم جامعة الدول العربية أبو الغيط

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