أبناء النجوم حديث السوشيال ميديا| ابنة أحمد الفيشاوي تحلق شعرها زيرو.. وابنة رانيا يوسف داخل الكنيسة

ابنة رانيا يوسف أثارت نانسي مختار -ابنة الفنانة رانيا يوسف- حالة كبيرة من الجدل، بعد ظهورها النادر من خلال تطبيق تيك توك، عبر حسابها الشخصي. نشرت نانسي مختار - ابنة الفنانة رانيا يوسف - عدة صور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها خلال زيارتها لإحدى الكنائس.
ابنة أحمد الفيشاويفي منتصف شهر سبتمبر، الماضي، ظهرت لينا أحمد الفيشاوي - عبر حسابها الشخصي والجديد عبر تطبيق الصور انستجرام، بعد غياب عام منذ ظهورها مع والدتها هند الحناوي في شهر أكتوبر 2022. كشفت الدكتورة سلوى عبد الباقي، سر قيام حفيدتها لينا أحمد الفيشاوي، بحلاقة شعرها زيرو خلال الأيام الماضية، بشكل فاجأ جميع محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتابعت، أن لينا تقوم بحلاقة شعرها كل فترة تضامنًا مع مرضى السرطان وللتبرع به، ولكن هذه المرة حلقته بالكامل، موضحة أنها تفاجأت بذلك من أخر مقابلة جمعتهما قبل شهر، حيث سافرت إلى لينا وأمها هند الحناوي، إلى لندن. headtopics.com
وقالت جدة لينا أحمد الفيشاوي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه لا صحة لارتداء حفيدتها لـ الصليب لأنها مسلمة أبًا وأمًا، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا تفتعل الأزمات والشائعات بين الحين والآخر.
وكانت لينا أحمد الفيشاوي، أغلقت حسابها الأول عبر تطبيق انستجرام، قبل عدة سنوات، لكنها ظهرت العام الماضي من خلال حساب والدتها هند الحناوي عبر انستجرام. ابن كريم عبد العزيزفي مفاجأة شهدها العرض الخاص لفيلم كريم عبد العزيز “بيت الروبي”، حضر على نجل كريم عبد العزيز في أول ظهور له.ابنة محمد رمضانبينما خطفت ابنة محمد رمضان أنظار الجمهور فور ظهورها عبر السوشيال ميديا. headtopics.com