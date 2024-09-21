أبرز الأخبار والمستجدات خلال الساعات الماضية

تغطية إخبارية لليوم السابع يقدمها أحمد التايب لعرض أبرز وأهم ال أخبار والمستجدات خلال الساعات الماضية، ومنها إعلان القيادة المركزية الأمريكية، تدمير طائرة مُسيرة أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن فوق البحر الأحمر، وايضا إعلان " حزب الله " اللبناني استهداف دبابة "ميركافا"، تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج، وإصابتها إصابة مباشرة؛ ما أدى إلى تدميرها.
وتناولت التغطية قرار جهات التحقيق المختصة بالجيزة، بحبس شخص ادعى كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية " 4 أيام على ذمة التحقيق، في البلاغ المقدم من سيدة ضده بالتحرش. واهتمت التغطية بتأهل الثنائي المصري، مصطفى عسل المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، إلى الدور النهائي ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش، والتى تقام فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.احذر..
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باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. تحطم طائرة خفيفة في إيطاليا.. ومدارس التشيك تتلقى رسائل مجهولة بوجود متفجرات.. وغرق قارب في المانش.. وتوقيف حاكم مصرف لبنان.. ومداهمة منزل خطيب الأقصىحرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يعرض 'اليوم السابع' خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث.
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