أبرز 7 اكتشافات طبية فى عام 2023.. FDA توافق على أول علاج لمرض الزهايمر.. الذكاء الاصطناعى ينجح فى تشخيص السرطان لأول مرة.. وأول عقار جينى لأنيميا الخلايا المنجلية.





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