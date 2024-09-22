آليات صرف المعاشات بعد وفاة صاحبها

وال معاشات أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، كما أشار القانون الى آليات صرف منحة عند وفاة ال مؤمن عليه أو صاحب المعاش، عن شهر ال وفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر ال وفاة وتقدر ال منحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر ال وفاة ، وتلتزم بها الجهة التي...

أزمة التبرعات تطغى على أول مؤتمر لحزب العمال بعد الوصول لداونينج ستريت.. جارديان: ستارمر سيتوقف عن قبول هدايا الملابس.. انخفاض شعبيته مع اقتراب الإعلان عن الميزانية فى أكتوبر.. وخفض بدل وقود الشتاء للمتقاعدينبرج الميزان.. حظك اليوم الأحد 22 سبتمبر: سيبها للهالعالم هذا المساء.. فرنسا تعلن تشكيل حكومة يمينية جديدة برئاسة ميشال بارنييه.. زيلينسكى يأمل فى لقاء ترامب لعرض "خطة النصر" على روسيا.. هاريس تقبل دعوة المناظرة الثانية أمام..

معاشات وفاة نفقات جنازة منحة مؤمن عليه

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

لأصحاب المعاشات.. 20 جنيها حد أقصى رسوم صرف الاستحقاقاتأقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رسوم على أصحاب المعاشات و المستحقين تقدر بنسبة 2% بما لايزيد عن مبلغ قدره 20 جنيه، في مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

استمرار صرف معاشات أغسطس 2024 لمن تخلفوا عن الموعد المحددتستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات أغسطس 2024 لمن تخلفوا عن الموعد مع تذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

صندوق النقد: سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر منذ إصلاحات مارس الماضىأكد صندوق النقد الدولى، سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي من تحدد سعر الصرف.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

الصحة: إغلاق مستشفى تبارك بالقاهرة الجديدة لحين الانتهاء من التحقيقات فى وفاة طفلإغلاق مستشفى تبارك بالقاهرة الجديدة بعد وفاة طفل.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

بعد وفاة طفل.. الصحة تقرر إغلاق 'مستشفى تبارك' بالقاهرة الجديدةبعد وفاة طفل الصحة تقرر إغلاق مستشفى تبارك بالقاهرة الجديدة | مصراوى

مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »

ناهد السباعي: محارب كان متنفسا لي بعد وفاة والدتي وشقيقيناهد السباعي: محارب كان متنفسا لي بعد وفاة والدتي وشقيقي

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »