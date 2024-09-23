آخر الأخبار: اجتماع مدبولي مع وزير التربية والتعليم ونبأ اليوم الوطني السعودي

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية: نحذر من حرب إقليمية شاملة مع استمرار التصعيد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة وشاملة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.ناقش وزيرا خارجية مصر د.

مصر التربية والتعليم مدبولي السيسي اليوم الوطني السعودي

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