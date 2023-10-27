آخر مسار يصل غزة بالعالم.. بيان رسمي بعد قطع الانترنت والاتصالات

كتب أحمد زكي:نشرت شركة الاتصالات مزودة الخدمة في قطاع غزة، بيانًا رسميًا حول انقطاع كامل للانترنت والاتصالات عن قطاع غزة الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الشركة في بيانها: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".وتابع بيان الشركة: "تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة في تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة إلى المسارات المدمرة سابقًا خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب"

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