iPadOS 18: ميزات جديدة وتطورات مهمة

، وهو تحديث مهم لنظام تشغيل الأجهزة اللوحية الخاص بها والذي يقدم ميزات إنتاجية ممتعة مثل Math Notes و Smart Script وتطبيق الآلة الحاسبة.وللمرة الأولى، ستتكامل تطبيقات الطرف الثالث مع مركز التحكم، ويمكنك الآن أيضًا تخصيص اختصارات شاشة القفل، مثل Flashlight وCamera، باستخدام تطبيقاتك الافتراضية المفضلة.
بالاضافة إلى ذلك، يتم تقديم شريط علامات تبويب عائم جديد في بعض التطبيقات لتحسين التنقل، وتضيف SharePlay ميزة مشاركة الشاشة التي تتيح لك الضغط والرسم على شاشة شخص آخر والتحكم عن بعد في جهاز iPad الخاص به للحصول على الدعم الفني، ومن بين أكثر الميزات الجديدة ابتكارًا ميزة Smart Script، والتي تنبض بالحياة بفضل سحر التعلم الآلي.
مع ملاحظة أن ميزات Apple Intelligence غير متوفرة في iPadOS 18.0 ، ومن المتوقع وصولها الشهر المقبل في iPadOS 18.1.بمجرد إجراء نسخة احتياطية، ستكون جاهزًا لتثبيت iPadOS 18.الخطوة 4: اعتمادًا على إصدار iPadOS الذي تستخدمه، قد ترى شاشة تعرض تثبيت تحديث برنامج iPadOS 17.7 افتراضيًا. في هذه الحالة، مرر لأسفل واختر الترقية إلى iPadOS 18 .
الخطوة 5: حدد زر التحديث الآن باللون الأزرق ، وأدخل رمز المرور الخاص بالجهاز، وسيتم تثبيت iPadOS 18 على جهازك اللوحي. اعتمادًا على طراز جهاز iPad الخاص بك، قد يستغرق تنزيل iPadOS 18 وإعداده وتثبيته ما يصل إلى ساعة أو أكثر، بمجرد اكتمال هذه العملية، سيتم إعادة تشغيل جهازك وسيأخذك عبر سلسلة شاشات الترحيب والإعداد المعتادة.تشيلسي يفتتح الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي أمام وست هامالنيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق منزل في البدرشين
Ipados تحديث ميزات جديدة Smart Script Shareplay
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