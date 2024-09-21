foods to avoid eating on an empty stomach

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلات هضمية مزعجة، مثل الانتفاخ، الحموضة، وعسر الهضم، والتي غالبًا ما تكون نتيجة لعادات غذائية غير صحية.

وبينما يسعى البعض للحصول على وجبة إفطار سريعة وصحية، قد ينتهي بهم الأمر بتناول أطعمة تسبب لهم مشكلات هضمية خطيرة، خاصة إذا تم تناولها على معدة فارغة. في هذا التقرير، نعرض أبرز هذه الأطعمة وفقًا لموقعي"Health" و"NDTV".بالرغم من الفوائد الكبيرة للفواكه الحمضية مثل البرتقال، الجريب فروت، والليمون، إلا أن تناولها على الريق قد يزيد من حموضة المعدة. الحموضة العالية قد تؤدي إلى الشعور بحرقة في المعدة وعدم الراحة، مما يجعل هذه الفواكه خيارًا غير مناسب لتناولها على معدة فارغة.

يعد الإفطار وجبة أساسية ينبغي اختيار مكوناتها بعناية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. في ظل هذه المعلومات، يتعين على الأفراد تجنب الأطعمة التي قد تسبب مشكلات هضمية على الريق، واستبدالها بأطعمة صحية وغنية بالعناصر الغذائية الضرورية.

Digestion Breakfast Foods To Avoid Heartburn Indigestion

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