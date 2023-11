Zara sagde nej tak til halloween-børn: Så væltede det ind med kommentarer

Nogle ville nok frygte reaktionerne, hvis de offentlig meldte ud, at de gerne ville være fri for at få besøg af børn, der rasler til halloween. 32-årige Zara Lyngholm fra Ikast har ikke tygget sig igennem alle cirka 1600 kommentarer på Facebook. Men generelt har hun fået et godt indtryk.

For hun oplever, at mange sådan set godt kan forstå, at når man ikke pynter sit hus op med græskar eller lignende, betyder det også, at man ikke inviterer folk til at komme at banke på.I første omgang startede debatten i bygruppen 'Vores by Ikast'.

Tommelfingerreglen om, at der gerne skal være græskar eller pynt udenfor, før børnene må banke på, er dog stadig ikke helt skudsikker.For der er også folk, der gør opmærksomme på, at ældre mennesker kan synes, det er hyggeligt at se børn, der siger ”slik eller ballade”, selvom de ældre ikke lige har haft mulighed for at pynte op.

- Der er åbenbart ikke så mange, der kender tommelfingerreglen. Og jeg kan da også godt forstå, at børn og forældre bliver forvirrede, siger Zara Lyngholm.Kun en enkelt har dristet sig til at skrive en privat besked til hende på Facebook.Zara Lyngholm tager det dog ikke så tungt. For den besked var trods alt et engangstilfælde, og debattonen har været bedre end frygtet.

- Jeg er meget positivt overrasket, for vi lever i en verden, hvor alle lever meget ud fra at have ytringsfrihed.

