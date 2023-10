'X Factor'-deltager tiltalt for grov vold mod 7-Eleven-ekspedient

En kvindelig tidligere 'X Factor'-deltager er blevet tiltalt for grov vold mod en ekspedient i en 7-Eleven.Her fremgår det, at Københavns Politi har tiltalt den tidligere 'X Factor'-deltager for sammen med to mænd at have taget del i et brutalt overfald på en ekspedient i 7-Eleven i Pilestræde i København 9. december 2022.

Efter de tre unge tiltalte som resultat af tyveriet blev bedt gentagne gange om at forlade butikken, skulle de have endt med at overfalde ekspedienten i stedet. Her skulle den tidligere 'X Factor'-deltager sammen med de to mænd have slået og sparket mere end 40 gange på kroppen og i hovedet af ekspedienten, mens han lå ned på butikkens gulv.

Den kvindelige 'X Factor'-deltager er også tiltalt for at have kastet forskellige genstande som fyldte flasker og dåser efter 7-Eleven-medarbejderen.I anklageskriftet bliver det beskrevet, at ekspedienten opfattede det som et koordineret angreb.Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau ScanpixDen kvindelige tiltalte er dansk statsborger, men anklagemyndigheden har ønsket udvisning af de to mandlige tiltalte. headtopics.com

Den tidligere 'X Factor'-deltager er tiltalt for 'legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter', hvilket kan straffes med fængsel i op til seks år. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kvindens forsvarsadvokat Hassan Mahmodd til, hvordan hun forholder sig til tiltalen.

