Wi-Fi 7 præsenteres på CES 2024

Der er meget få Wi-Fi 7 produkter på markedet. På CES 2024 bliver de første præsenteret. Her er det TP-Link's Archer BE900 til industrielle formål. Illustration: TP Link. Wi-Fi 7 er nu klar med mere båndbredde, frekvensbånd, der kan kombineres, flere bits pr. signal og prioritering af vigtige forbindelser. Og det er dårligt nyt for mobiloperatørernes drøm om at få 5G ud i industrien.

Det er småt med teknologiske netværksnyheder på den store forbrugerelektronikmesse CES, hvor hardwaregiganter som Samsung, LG og Intel primært præsenterer nyheder fokuseret på kunstig intelligens. Men gemt mellem algoritme-nyheder, gemmer der sig lidt af en netværksnyhed. Næste generation af wifi, Wi-Fi 7, er nu klar, og de første routere og mikrochips bliver præsenteret på messegulvet i Las Vegas.





