Westlife-manager og tidligere 'X Factor'-dommer afslører sin motivation for deltagelse i 'Celebrity Big Brother'

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone. Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt.

politianmeldt.Det er ikke mere end en måned siden, at den berømte 'Westlife'-manager og tidligere 'X Factor'-dommer Louis Walsh afslørede,Det gjorde han for åben skærm i det populære britiske reality-program 'Celebrity Big Brother', som han noget overraskende deltog i. Nu røber han over for Irish Independent, at den overraskende medvirken i programmet var stærk motiveret af et honorar på godt og vel én million euro, svarende til godt 7,5 millioner krone

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



EkstraBladet / 🏆 11. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

'X Factor'-deltager gav stor overraskelse på scenen | Korte videoer, der oplyser og underholderTemaet var ‘familie’ i fredagen liveshow. Live fra scenen ringede Helene Frank derfor til sin søster Fanny, som i øjeblikket er på Bali – og ikke anede, hun skulle være med i ‘X Factor’.

Kilde: tv2nyhederne - 🏆 17. / 53 Læs mere »

B.T.s dom over femte 'X Factor'-liveshow: Simon Kvamm skufferB.T.s dom over femte 'X Factor'-liveshow: Simon Kvamm skuffer - En overvurderet gimmick

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Komplet nedtur for Blachman: Sender Kaos ud af 'X Factor'Læs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

‘X Factor’-dommer i nyt stort projekt: Har glædet sig utrolig megetHun toner frem på skærmen hver fredag i TV 2's bedste sendetid, men nu kan hun snart ses på det helt store lærred.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

For åben skærm: Populær 'X Factor'-dommer i kræft-chokLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

‘X Factor’-deltager afslører skør skade | Korte videoer, der oplyser og underholderDet gik ikke helt efter planen, da Selmani var på fodboldbanen med deres venner. Og det fik betydning for brødrenes optræden.

Kilde: tv2nyhederne - 🏆 17. / 53 Læs mere »