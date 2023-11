Wauw! Intet er overladt til tilfældighederne, når Nordjyllands mest glamourøse par holder fest

Ingen krog i Aalborg-lejligheden skal mangle glam - heller ikke altanen. Derfor hejser herrerne grene op, som de pynter med kunstige blomster, så gæsterne til den eksklusive fest også herude mærker stemningen.

- Man skulle næsten synes, at det bliver så fint, at Dronning Margrethe kommer. Det gør hun næsten også, siger Jonas Jensen, mens han dekorerer en dekadent blomsterdekoration på påskebordet. Jonas Jensen er er blomsterdesigner og har haft sin egen butik på hjørnet af Vingårdsgade og Jernbanegade i Aalborg i 19 år.Det er ofte ham, der fylder rummet med ord, når han og Thomas Dyg sidder og fortæller. Det er Jonas, der har ideerne og visionerne, mens Thomas sætter en ære i at føre dem ud i livet.

- Og det plejer som regel at være sådan, at jeg har fået en eller anden mærkelig idé. Jeg går og planlægger og går og snakker med dig, og du siger:"ja" og"nå" og"okay", forklarer Jonas Jensen. - Ja, og så ændrer du planen. Og så laver du en ny plan igen. Og til sidst så blev det den plan, det nu var, tilføjer Thomas Dyg, der ligesom Jonas er en kreativ sjæl og har haft sin egen møbelpolstrerforretning i Aalborg i tre år.Men selvom Jonas godt kan kommandere lidt, så er der også plads til Thomas.

- Du er også god til at sige til, når jeg skal holde min kæft. Og du er god til at sige,"nå, nu er det nok!" Og det synes jeg også er dejligt, siger Jonas.

