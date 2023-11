Watertube brister i Kolding efter stormflod

Fra lørdag morgen efter en nat, hvor luftsirener hylede over Aabenraa og beboere måtte evakueres, da denne mobile dæmning bristede på havnen. Illustration: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix., hvor stormflodens tryk var for meget for en watertube, der skulle skærme byens lavtliggende områder mod vandmasserne, den kraftige østenvind pressede ind mod byen, betød det Det står stadig ikke helt klart, præcist hvordan den kilometer lange watertube i Kolding bristede.

Alligevel vil Stig Hammerhøj, der er chef for Beredskabsstyrelsen Sydjylland, gerne komme med sit bud.»I Kolding oplevede vi, at watertuben kom på overarbejde. Ikke fordi der skete skader på selve materiellet, men trykket fra havet, vandstandsstigningen og bølgerne slog så hårdt ind på tuben, at den rykkede sig et sted. Der skete et skub og et vrid i watertuben, og på den måde ændrede fundamentet sig, som den lå på. Det bragte en masse vand med ind over den,« siger han. Watertuben har højst sandsynligt ikke været tilstrækkeligt forankret, medgiver Stig Hammerhøj, og understreger, at der er tale om antagelser, og at de færdige undersøgelser er langt fra færdige. De sørgelige rester af den watertube, der skulle holde vandet på afstand i Kolding. Ved 04-tiden, natten til lørdag, strømmede det ind i nordøstlige del af Kolding, da watertuben bristede.»Jeg vil antage, at den måske ikke har været fæstnet godt no

:

NORDJYSKEDK: Mogens faldt død om ved sygehus - reddet af vakse sygeplejersker og p-vagt73-årige Mogens Christensen har kun ros til overs for det danske sundhedsvæsen efter voldsom oplevelse

Kilde: nordjyskedk | Læs mere »

NORDJYSKEDK: Efter sager om uhumske toiletter og sygemeldinger: Nu skal omstridt udbud gå omKontrakten med rengøringsfirmaet Kongsvang udløber snart, men store fejl sender nu udbuddet i omkamp

Kilde: nordjyskedk | Læs mere »

EKSTRABLADET: Fest efter nederlag: - UacceptabeltLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere »

BORSENDK: Kapitalfond efter sejr over rival: “En ulykkelig situation”Kapitalfond efter sejr over rival: “En ulykkelig situation”

Kilde: borsendk | Læs mere »

BORSENDK: Kapitalfond efter sejr over rival: “En ulykkelig situation”Kapitalfond efter sejr over rival: “En ulykkelig situation”

Kilde: borsendk | Læs mere »

BORSENDK: Kapitalfond efter sejr over rival: “En ulykkelig situation”Kapitalfond efter sejr over rival: “En ulykkelig situation”

Kilde: borsendk | Læs mere »