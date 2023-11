Voldtægtsmand stadig på fri fod: Derfor er politiet så offentlige med sagen

- Det har bidraget med cirka 300 henvendelser fra borgerne indtil videre. Hovedsageligt omkring observationer af, hvor han er set henne den 20. og den 21. oktober, men også de sidste mange dage efter vores efterlysninger, har vi fået rigtig mange bud på mulige gerningsmænd, og vi har også fået rigtig mange henvendelser fra borgere, der har set en person, der ligner, forklarer efterforskningslederen.

Grunden til, at politiet har valgt at gå så offensivt til værks med at dele diverse billeder og videoer, er ifølge Carsten Straszek på grund af sagens karakter. - Vi vil rigtig gerne, at den her sag bliver opklaret, så han kan stilles til regnskab for det, han har gjort, påpeger han.

- Det er blandt andet derfor, at vi er offensive. Men det er også derfor, at vi har søgt ham i nogle forskellige miljøer, som for eksempel de hjemløse miljøer, i grønne områder og andre steder, hvor man kan tage ophold. - Vi har stadigvæk brug for offentlighedens hjælp. Vi vil hellere have, at man ringer én gang for meget end én gang for lidt.

Den unge elektriker faldt pladask for mor til fire på kontanthjælp – nu driver de et blomstrende firma sammen

