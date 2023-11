Voldtægtsmand dømt for voldtægt af 12 kvinder er blevet banket 'gul og blå' i fængslet

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforDen berygtede voldtægtsmand David Carrick, som tidligere har været politimand, er nødt til at tilbringe 23 timer i døgnet i sin celle. Det skyldes, at han er blevet overfaldet af andre indsatte i fængslet.blev den tidligere politibetjente efterladt 'gul og blå' efter et voldsomt overfald.

"Det eneste, indsatte hader mere end en tidligere politimand, er en seksualforbryder - og Carrick er begge dele. Fra starten var de indsatte ude efter ham. Han var en markant mand. Det var en ret grim omgang tæsk."

Den 48-årige Carrick er kendt som en af de værste seksualforbrydere i Storbritannien, da han har erkendt sig skyldig i 48 voldtægter begået mod 12 kvinder gennem to årtier. Den tidligere politimand afsoner en dom på 30 år i Belmarsh-fængslet i det sydøstlige London. Her sidder han blandt andet sammen med Grindr-morderen Steven Port og Michael Adebolajo, der myrdede soldaten Lee Rigby i 2013. headtopics.com

Dommeren, der dømte ham i februar, stemplede ham som 'et monster' med en 'kriminel tankegang'. Mere end 10 personer kontaktede lokalt politi for at rapportere yderligere lovovertrædelser efter den to dage lange høring, herunder seksuelle overgreb.

Carrick, der er fra Stevenage, Hertfordshire, frygtes at have påbegyndt sin overgreb allerede tilbage i 2003, hvor han voldtog en kvinde, som han også holdt som gidsel i sin lejlighed. En kilde hævder, at han endnu ikke har vist et gram af anger. headtopics.com

