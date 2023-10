Voldsom kvæleleg løb løbsk: Skoleelev hastet til sygehuset

Ulkebøl Skole i Sønderborg blev fredag ramt af en sand katastrofe, da en"leg" mellem en håndfuld skoleelever førte til, at en dreng blev kvalt.

Parallelt med en endelig kortlægning af hændelsesforløbet vil politiet i næste uge besøge skolen med fokus på forebyggende tiltag. Nyheden kommer ikke længe efter en anden chokerende hændelse, hvor en elev fra Lindehøjskolen i Herlev under en udflugt til Naturcenter Kildegården, faldt over et mistænkeligt syn.

Ved nærmere eftersyn kunne eleven konstatere, at en voksen hellere måtte tage et kig på posens indhold.13-årig pige var forsvundet i næsten en uge: Politiet kan ikke udelukke forbrydelse

