VM-sølvvindere fortsætter storform med semifinale i Paris

Den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup er i sit livs form for tiden. Fredag gik det ud over indoneserne Fajar Alfian og Muhammad Ardianto, som var topseedet ved Super 500-turneringen French Open.

Den danske duo, der for nylig vandt VM-sølv, er klar til semifinalen i Paris efter en flot sejr på 21-18, 21-15 over det stærke indonesiske par. Herredoublen er Danmarks eneste tilbageværende titelbud i Paris. Tidligere på dagen røg den anden herredouble med Frederik Søgaard og Rasmus Kjær ud.Det var de topseedede indonesere, der var i teten fra start, men en stor dommerfejl endte med at give dansk vind i sejlene.

Astrup og Skaarup var på hælene, da dommeren pludselig dømte en fejl på det indonesiske par, for at begge havde haft ketsjeren på en bold. Det var tydeligt en fejl, men det gav dansk point og indonesisk frustration. headtopics.com

Fra 2-7 fik de danske VM-sølvvindere kontakt ved 8-8, og efter opholdet midtvejs fik Astrup og Skaarup slidt sig til et lille pointmæssigt overtag. Alfian og Ardianto holdt sig lige i hælene af danskerne, men med to point i træk til slut blev det til dansk sætsejr på 21-18.

Danskerne fortsatte succesopskriften fra første sæt. De turde at gå frem i banen og tage initiativet, og da indoneserne som altid gjorde det samme, gav det et højt tempo i kampen. Otte gange frem mod opholdet i sættet stod det lige, men på intet tidspunkt var indoneserne foran i kampen. headtopics.com

Skaarup og Astrup fortsætte med at holde trykket og initiativet, og det gav pote, da man begyndte at trække fra på scoretavlen.I semifinalen venter kineserne Yu Chen Liu og Xuan Yi Ou, der er seedet som nummer otte. Danskerne er seedet som nummer syv.

