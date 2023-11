Virksomheder giver fri med løn til frivillige i Forsvar og Beredskab

Fem dage om året kan de ansatte i Danfoss, Danske Bank, DSB, Netcompany og Salling Group gøre tjeneste som frivillige, samtidig med at de får løn fra deres arbejdsplads. For koncernchef i Danfoss Kim Fausing handler det om, at"tage medansvar og støtte Forsvaret i en tid med øget geopolitisk usikkerhed".

- Vi ved, hvor vigtig reservestyrken er for Forsvarets arbejde og sætter stor pris på de medlemmer af reserven og øvrige frivillige, som tager ansvar og stiller sig til rådighed, siger han i en pressemeddelelse.

Aftalen indgås mellem de fem virksomheder og InterForce. Det er en organisation tilknyttet Forsvarskommandoen, som arbejder på at skabe tættere relationer mellem Forsvaret og civilsamfundet.Håbet og forventningen hos InterForce er ifølge pressemeddelelsen, at aftalen i 2024 kan udbredes til at omfatte flere private og offentlige arbejdspladser.Der er i alt cirka 43.000 frivillige i Hjemmeværnet, og Forsvaret har rådighedskontrakter med cirka 3000 reservister.

- I en tid med epidemier, ekstremt vejr og uro i verden er jeg glad for, at vi kan bidrage til, at de med betalte fridage kan trække i uniformen, når der bliver kaldt på dem.

