Vinterberg i tvivl om TV 2-serie

Thomas Bo Larsen, Nikolaj Lie Kaas, Paprika Steen og Esben Smed er blandt de store danske navne, der medvirker i serien, der efter planen skal sendes på TV 2 næste efterår.

- Serien er et tankeeksperiment, hvor jeg påstår, at Danmark skal lukkes ned, og vi skal flytte ud af landet på grund af det stigende vandspejl, siger Thomas Vinterberg til Ekstra Bladet og understreger, at det intet har at gøre med en løftet grøn pegefinger.- Det er mere en eksistentiel undersøgelse af, hvad der ville ske med os danskere, hvis vi pludselig selv skulle være flygninge. Og det er ikke et venstreorienteret opråb. Det er reelt drama.

