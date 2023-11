Vingegaard udpeger sæsonens højdepunkt – og det er ikke Tour-sejren

De fleste, der har vundet Tour de France i løbet af en sæson, vil formentlig ikke være i tvivl om, at en sådan sejr også er årets højdepunkt.Det bliver endnu en gang bekræftet i et interview med L’Équipe i kølvandet på danskerens kåring som verdens bedste cykelrytter i 2023.Her har det franske medie, der står bag kåringen, bedt Jonas Vingegaard om at udpege de tre bedste øjeblikke fra 2023-sæsonen.

- Åh, de tre bedste øjeblikke kommer faktisk meget hurtigt til mig. Det største øjeblik, og det jeg er mest stolt af, er den 8. september, min datters fødselsdag (3 år), fortæller Jonas Vingegaard og tilføjer:

- Jeg ville sådan have ønsket, at jeg kunne være der for hende og fejre dagen med hende hjemme i huset i Danmark, men det kunne jeg ikke. Jeg var optaget af at klatre op ad Tourmalet i Vueltaen.Allerede i det efterfølgende vinderinterview slog en meget rørt Vingegaard fast, at han ville vinde for sin datter, Frida, der havde fødselsdag, ligesom han tilføjede et:"Jeg elsker dig, min skat" for rullende kameraer.- Hun (Frida, red. headtopics.com

Som nummer to på listen fremhæves enkeltstarten på 16. etape i årets Tour de France, hvor Vingegaard havde en af de bedste dage nogensinde på cyklen. Danskeren smadrede alt og alle – herunder Tadej Pogacar – og grundlagde sin anden Tour-sejr.

Til sidst finder Jonas Vingegaard også plads til sejren på 3. etape i Baskerlandet Rundt, fordi han ikke havde haft det særlig godt op til, hvorfor triumfen føltes"helt ekstraordinær". headtopics.com

