Vingegaard skrupsulten: 'Hvis jeg stoppede nu …'

Jumbo-Visma-stjernen Jonas Vingegaard vandt i sommer sit andet Tour de France foran ærkerivalen Tadej Pogacar. Vingegaard kørte helt fantastisk i tredje uge og tog en overbevisende sejr. Heldigvis er han stadig sulten efter flere.

»Hvis jeg stoppede nu, ville jeg være glad for min karriere og alle de sejre, men jeg vil ikke stoppe nu. Jeg vil stadig vinde mere.

Det resulterede også i, at Vingegaard blev hædret med fornem pris i tirsdags, da han blev kåret til verdens bedste cykelrytter. Det blev han blandt andet foran andre kæmpe navne som Mathieu van der Poel og Tadej Pogacar.Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau ScanpixTrods sin anden Tour-sejr i sommer ser den nykårede Vélo d'Or vinder stadig frem til Tour de France de kommende år. headtopics.com

»Hvis jeg aldrig vinder Touren igen, vil jeg stadig være glad, men jeg har intet imod ideen om at vinde en mere eller to eller endnu flere og måske blive den rytter med flest Tour sejre, men det er ikke det endelige mål.«

Tour de France køres fra den 29. juni til den 19. juli, hvor Vingegaard stiller op som kaptajn for Jumbo-Visma.

