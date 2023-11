Vingegaard afslører to franske stjernevenner: 'Han er meget intelligent'

Jonas Vingegaards relation til landet, hvor han har vundet verdens største cykelløb, vokser og vokser.fortæller Vingegaard også om de nære forhold, som han har skabt i feltet, og nævner to franskmænd, som han især kommer godt ud af det med.»Jeg taler lidt med Romain Bardet i feltet. Han er meget venlig og imødekommende. Og så er han meget intelligent.

Han var som mange andre danskere rejst derned med familien, da han var lille, og husker især det gode vejr og det lækre franske køkken.

