Vindmøllepark i Øresund sættes i bero på grund af manglende garantier

06-11-2023 10:47:00 ingdk 1 min.

Aflandshage Vindmøllepark i Øresund, der skulle levere strøm til 300.000 husstande, sættes i bero, oplyser Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (Hofor) i en . Det skyldes, at Københavns Borgerrepræsentationen ikke kan stille de nødvendige garantier for projektet fordi man ikke har undersøget projektets påvirkning af flagermus. Det førte til tilbagetrækning af etableringstilladelsen.Hofors bestyrelsesformand Susanne Juhl slår fast, at projektet vil blive opgivet helt, medmindre det i den nærmeste tid viser sig muligt at fortsætte projektet i en anden form.